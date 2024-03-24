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22:01, 24 марта 2024Мир

Во Франции рассказали о сложном положении ВСУ на поле боя

LCI: ВСУ деморализованы из-за ударов превосходящей по оружию российской армии

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

ВСУ деморализованы из-за ударов превосходящей по вооружениям российской армии. Об этом сообщил французский телеканал LCI.

«Очевидно, что украинцы в сложном положении. Мы никогда не видели украинских военных в таком деморализованном состоянии, они никогда не были настолько неуверенными в своих силах», — отметила журналистка, побывавшая на Украине.

Украинские солдаты сообщили западным репортерам, что их атакует технологически превосходящий противник, который применяет разные виды вооружений, в частности планирующие бомбы.

Ранее в Польше заявили, что потери Вооруженных сил Украины составляют миллионы, а не сотни тысяч военных. Украина на данном этапе проигрывает и ситуация, в которой находятся ВСУ, «очень и очень драматичная», также отметили в Варшаве.

Ранее о скором истощении украинских систем ПВО предупредили в Великобритании, также предположив, что Россия воспользуется ситуацией для нанесения массированных ударов.

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      Марина Совина
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