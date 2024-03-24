Воронку на месте обрушившейся кровли «Крокус Сити Холла» сняли с воздуха

Появилось видео воронки на месте обрушившейся кровли «Крокус Сити Холла»

В сети появилось видео воронки, возникшей на месте сгоревшей и обрушившейся над сценой «Крокус Сити Холла» кровли. Ролик опубликовало издание Ruptly.

На снятых с воздуха на месте теракта в подмосковном Красногорске кадрах видны выгоревший зал и сцена. Вокруг установлены металлические заграждения и припаркованы машины экстренных служб.

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура. Разбор завалов продолжается.

Нападавших задержали накануне в Брянской области. Они доставлены в Москву, где суд должен рассмотреть ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. В районе Басманного суда усилены меры безопасности.