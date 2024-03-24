Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 24 марта 2024Россия

Воронку на месте обрушившейся кровли «Крокус Сити Холла» сняли с воздуха

Появилось видео воронки на месте обрушившейся кровли «Крокус Сити Холла»
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

В сети появилось видео воронки, возникшей на месте сгоревшей и обрушившейся над сценой «Крокус Сити Холла» кровли. Ролик опубликовало издание Ruptly.

На снятых с воздуха на месте теракта в подмосковном Красногорске кадрах видны выгоревший зал и сцена. Вокруг установлены металлические заграждения и припаркованы машины экстренных служб.

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура. Разбор завалов продолжается.

Нападавших задержали накануне в Брянской области. Они доставлены в Москву, где суд должен рассмотреть ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. В районе Басманного суда усилены меры безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить

      Теракт в «Крокус Сити Холле»: террористы расстреляли десятки людей. Главное о трагедии

      «В трубке он услышал только шум и крики»

      Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?

      Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

      В России начался общенациональный траур. Жертвами массового расстрела в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека

      Еще материалы цикла
      Последние новости

      В России начался общенациональный траур. Жертвами массового расстрела в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека

      Американский фигурист с русскими корнями установил рекорд на чемпионате мира

      SHAMAN выпустил песню в память о жертвах теракта в «Крокусе»

      Медведев назвал главной целью всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

      Продолжение конкурса танцев во время теракта в «Крокусе» объяснили

      В Крыму прокомментировали самую массированную ракетную атаку за последнее время

      В США предрекли катастрофу Украине без помощи Вашингтона

      Тысячи россиян сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»

      Бывший глава спецслужб Сербии высказался о санкциях против России

      В «Крокус Сити Холл» доставят тяжелую технику для разбора завалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше