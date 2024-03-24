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22:09, 24 марта 2024Культура

Японский художник опубликовал посвященную теракту в «Крокусе» работу

Японский художник Шо Сибуя опубликовал посвященную теракту в «Крокусе» работу

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Японский художник Шо Сибуя опубликовал работу, посвященную теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Она появилась 22 марта на странице художника в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пространство под заголовком окрашено в черно-красные тона. Сама газета изрешечена отверстиями, напоминающими следы от пуль. Подпись к фото состоит из одного слова «Москва».

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Юлия Мискевич
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