Анна Asti перевела миллион рублей пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Фонд Анны Asti направил миллион рублей пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) перевела один миллион рублей в благотворительный фонд «Российский Красный Крест» (РКК), чтобы помочь семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда «Феникс», главой которого является исполнительница.

«Произошла страшная трагедия, и мы понимаем, как важно оказать поддержку тем, кого коснулось случившееся. Вы также можете сделать свое пожертвование на официальном сайте гуманитарной организации», — написали представители «Феникса».

В сообщении также указываются контакты горячей линии РКК, на которой людям готовы оказать помощь в любое время суток.

«Помните, что добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих», — говорится в сообщении фонда Asti.

Ранее стало известно, что исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) перевел один миллион рублей в качестве благотворительного пожертвования семьям погибших и семьям пострадавших в теракте в «Крокусе». То же самое сделала рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева).

Вечером в пятницу, 22 марта, на концертной площадке «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.