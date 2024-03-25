ФСБ задержала собиравшихся поджечь избирательный штаб перед выборами в Барнауле

ФСБ предотвратила теракт в Барнауле перед выборами

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт перед президентскими выборами в Барнауле, задержаны трое мужчин, готовившихся поджечь избирательный штаб. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

У задержанных изъяты пять бутылок с зажигательной смесью. Они являются жителями Новосибирской области. Один из них — 23-летний мужчина — приехал в Алтайский край на заработки в конце 2023 года. Он посредством соцсетей связался с представителем запрещенной в России террористической организации и получил от него задание о проведении теракта. Для совершения преступления мужчина привлек знакомых 1998 и 2006 годов рождения, придерживающихся радикальных идей.

Главарь группы разработал схему совершения теракта, с подельниками изготовил пять коктейлей Молотова, однако у штаба всех троих взяли с поличным.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору»). Фигурантам предъявлено обвинение, они арестованы.