Белый дом отверг планы помощи России после теракта в «Крокусе»

Белый дом: США не планируют оказывать России помощь после теракта в «Крокусе»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не планируют оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Его цитирует РИА Новости.

«Помощи в сфере безопасности от США России не планируется», — отметил Кирби.

Ранее представитель Белого дома Кирби сообщил, что Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». «В настоящее время нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что руководство России не поддерживает никаких контактов с иностранными государствами после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, российские службы также работают самостоятельно.