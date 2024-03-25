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19:01, 25 марта 2024Мир

Белый дом отверг планы помощи России после теракта в «Крокусе»

Белый дом: США не планируют оказывать России помощь после теракта в «Крокусе»
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не планируют оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Его цитирует РИА Новости.

«Помощи в сфере безопасности от США России не планируется», — отметил Кирби.

Ранее представитель Белого дома Кирби сообщил, что Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». «В настоящее время нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что руководство России не поддерживает никаких контактов с иностранными государствами после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, российские службы также работают самостоятельно.

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      Лина Пивоварова
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