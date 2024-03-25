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19:57, 25 марта 2024Мир

Бывший агент ЦРУ заявил об опасной стадии противостояния России и Запада

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил об опасной точке в конфликте России и Запада

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал перестать «подливать бензин» в противостояние Запада с Россией. Он заявил, что конфликт находится в очень опасной стадии. Его слова приводит EU Today.

«Сейчас мы находимся в очень опасной точке конфликта. В это пламя бензин лучше не подливать, потому что оно может взорваться», — отметил экс-агент Джонсон.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают «вливать» деньги в развитие своего политического влияния. По мнению аналитика, это делается, для того чтобы обеспечить существование НАТО ради дальнейшего роста американского военно-промышленного комплекса.

Ранее Джонсон заявил, что Европейский союз и США виноваты в развитии конфликта на Украине, так как сами инициировали подписание соглашения с НАТО.

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      Лина Пивоварова
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