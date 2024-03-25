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13:49, 25 марта 2024Мир

Бывший аналитик ЦРУ обвинил ЕС и США в конфликте на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: ЕС и США виноваты в конфликте на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Европейский союз (ЕС) и США виноваты в развитии конфликта на Украине, так как сами инициировали подписание соглашения с НАТО. В этом их обвинил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в своем докладе на конференции в Греции, пишет EU Today.

Он указал, что Киев подписал соглашение с НАТО еще в 1997-м году, когда «Россия еще не была военной державой», угрожавшей целостности Европы. «В то время Россия была в экономическом хаосе», — пояснил экс-аналитик ЦРУ. Тогда же Европа и США захотели экономически «разорвать» Россию. По этой причине и не было попыток построить мир с Москвой, добавил Джонсон.

Затем волнения, возникшие на Украине в 2004-2005 годах, еще не были массовыми. При этом известно, что их спровоцировали представители ЦРУ США и британской разведки MI6. Уже с того момента, напомнил Джонсон, НАТО проводит совместные военные учения с украинской армией.

Когда же украинское правительство заявило о желании страны войти в состав Североатлантического альянса, ЕС и США увидели в этом огромный потенциал для развития собственной военной промышленности. После этого Европа оказалась под влиянием США. В продолжении доклада Джонсон сравнил сегодняшнюю зависимость ЕС от США с «отношениями наркомана и дилера либо проститутки и сутенера».

В заключение бывший аналитик ЦРУ заявил: «Запад должен перестать лгать. Минские соглашения были подписаны, но так и не реализованы Украиной». По его мнению, Россия начала спецоперацию на фоне провокаций со стороны США, желавших роста военно-промышленного комплекса в регионе.

Ранее бывший аналитик ЦРУ также сообщил о возможном распаде НАТО после победы России на Украине. У НАТО сейчас большое количество проблем, хотя страны блока заявляют, что они «стали более сплоченными».

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