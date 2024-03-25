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16:48, 25 марта 2024Мир

Бывший аналитик ЦРУ указал на провал Запада в украинском конфликте

Бывший агент ЦРУ Макговерн: Запад сделал РФ сильнее на фоне конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Запад, сам того не желая, сделал Россию сильнее с помощью конфликта на Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в разговоре на YouTube-канале Dialogue works.

Он рассказал, что изначально Запад готовил план по ослаблению Москвы, однако вышло все наоборот. «Россия гораздо сильнее любой страны Европы, которая подчиняется давлению США», — заявил экс-агент ЦРУ.

Макговерн счел, что в НАТО, желая расширить свое влияние на Украине, ошиблись. При этом достаточно долго российская сторона просила альянс отказаться от этих планов и отойти от границ близлежащих территорий.

Уже сейчас, продолжил эксперт, прямое вмешательство Запада в ситуацию на фронте станет провалом. Он объяснил, что «Россия не оставит это безнаказанным».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил Европейский союз и США в развязывании конфликта на Украине. Он пояснил, что они сами инициировали подписание соглашения Украины с НАТО в 1997-м. В тот момент Россия «еще не была военной державой» и лишь переживала «экономический хаос».

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