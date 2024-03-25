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16:49, 25 марта 2024Мир

Главы дипмиссий арабских государств в России осудили теракт в «Крокусе»

МИД России: главы дипмиссий арабских государств осудили теракт в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Sergei Vedyashkin / Moscow News Agency / Reuters

Главы дипломатических миссий арабских государств и представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) решительно осудили теракт в «Крокус Сити Холле» и передали свои соболезнования. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в публикации о встрече арабских дипломатов со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД Михаилом Богдановым.

«Арабские дипломаты передали соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в результате террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта», — указано в сообщении.

Главы дипмиссий и представители ЛАГ подчеркнули, что страны арабского мира «решительно осуждают проявление любых форм насилия и экстремизма в отношении невинных людей».

24 марта в Объединенных Арабских Эмиратах самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа окрасился в цвета флага России, что символизировало солидарность с российским народом в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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      Елизавета Мытарева
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