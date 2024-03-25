Группа реагирования ЧОО не выезжала к «Крокусу» после теракта

Хинштейн: группа быстрого реагирования ЧОО не выезжала к «Крокусу» после теракта

Группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), которая охраняла «Крокус сити холл», не выехала на место после теракта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его данным, группа быстрого реагирования базировалась в соседнем с концертным залом здании, где также хранился арсенал. На вооружении охранной организации находилось несколько десятков единиц боевого служебного оружия, в том числе пистолеты «ИЖ-71» и самозарядные ружья «Сайга-20КВ».

Ранее депутат сообщал, что охранники концертного зала «Крокус сити холл» имели оружие, но не использовали его на службе. 24 марта Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОПа, охранявших «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта, и нарушений закона не нашла.