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15:56, 25 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о наличии оружия у охранников «Крокуса»

Хинштейн: охрана «Крокуса» имела оружие, но не использовала его

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Охранники концертного зала «Крокус сити холл» имели оружие, но не использовали его на службе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) «Крокус Профи» есть оружие, однако его не доставали из оружейной комнаты. Охранники на входе в здание несли службу без оружия и спецсредств.

Депутат предлагает внести поправки в закон и обязать ЧОПы крупных торговых центров и объектов повышенной антитеррористической защищенности нести службу с оружием.

24 марта Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОПа, охранявших «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта, и нарушений закона не нашла. В ведомстве отметили, что в законе нет требований, чтобы на таких массовых мероприятиях присутствовала вооруженная охрана. Из этого следует, что охранники не обязаны были иметь огнестрельное оружие.

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      Любовь Ширижик
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