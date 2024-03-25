Стало известно о наличии оружия у охранников «Крокуса»

Хинштейн: охрана «Крокуса» имела оружие, но не использовала его

Охранники концертного зала «Крокус сити холл» имели оружие, но не использовали его на службе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) «Крокус Профи» есть оружие, однако его не доставали из оружейной комнаты. Охранники на входе в здание несли службу без оружия и спецсредств.

Депутат предлагает внести поправки в закон и обязать ЧОПы крупных торговых центров и объектов повышенной антитеррористической защищенности нести службу с оружием.

24 марта Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОПа, охранявших «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта, и нарушений закона не нашла. В ведомстве отметили, что в законе нет требований, чтобы на таких массовых мероприятиях присутствовала вооруженная охрана. Из этого следует, что охранники не обязаны были иметь огнестрельное оружие.