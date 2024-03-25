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16:18, 25 марта 2024Силовые структуры

В Госдуме предложили вооружить охрану крупных торговых центров

Хинштейн: охрану крупных ТЦ обяжут нести службу с оружием
Начало событий в новости Стало известно о наличии оружия у охранников «Крокуса»

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Частные охранные организации (ЧОО) обяжут нести службу с оружием в крупных торговых центрах после трагедии в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он считает правильным внести поправки в закон, обязав охранные фирмы обеспечить вооруженную охрану на объектах повышенной антитеррористической защищенности, таких как «Крокус Сити Холл» и крупные торговые центры. По его словам, в Госдуме уже начали работу над законопроектом.

Хинштейн отметил, что в настоящее время закон позволяет не выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания людей, но предписывает иметь служебное оружие в своем арсенале. Такая ситуация была в ЧОП «Крокус Профи», охранявшего концертный зал. Охранники не доставали оружие, более того несли службу даже без спецсредств.

24 марта Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОПа, охранявших «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта, и нарушений закона не нашла. В ведомстве отметили, что в законе нет требований, чтобы на таких массовых мероприятиях присутствовала вооруженная охрана. Из этого следует, что охранники не обязаны были иметь огнестрельное оружие.

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      Любовь Ширижик
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