Израиль заявил о невозможности остановить войну в Газе

МО Израиля заявило, что не имеет морального права останавливать войну в Газе

Израиль продолжит атаковать палестинское движение ХАМАС повсюду, включая и те территории, где не было израильских военных. С таким заявлением выступил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант, передает ТАСС.

Агентство уточняет, что своим высказыванием Галант мог намекать на военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что Израиль войдет в Рафах и проведет там операцию вне зависимости от помощи США.

Также в Минобороны Израиля заявили о невозможности закончить военный конфликт в данный момент. «Мы [Израиль] будем действовать против ХАМАС везде — в том числе и там, где мы еще не были. У нас нет морального права останавливать войну в секторе Газа, пока мы не вернем всех заложников домой», — заявил Галант.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщала, что администрация президента США Джо Байдена испытывает проблему с доверием в отношениях с Израилем.