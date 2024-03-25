Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 25 марта 2024Мир

Израиль заявил о невозможности остановить войну в Газе

МО Израиля заявило, что не имеет морального права останавливать войну в Газе
СюжетМинобороны:

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израиль продолжит атаковать палестинское движение ХАМАС повсюду, включая и те территории, где не было израильских военных. С таким заявлением выступил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант, передает ТАСС.

Агентство уточняет, что своим высказыванием Галант мог намекать на военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что Израиль войдет в Рафах и проведет там операцию вне зависимости от помощи США.

Также в Минобороны Израиля заявили о невозможности закончить военный конфликт в данный момент. «Мы [Израиль] будем действовать против ХАМАС везде — в том числе и там, где мы еще не были. У нас нет морального права останавливать войну в секторе Газа, пока мы не вернем всех заложников домой», — заявил Галант.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщала, что администрация президента США Джо Байдена испытывает проблему с доверием в отношениях с Израилем.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

      Рецидивист надругался над 12-летней россиянкой в подъезде

      США назвали резолюцию ООН по Газе необязательной

      Пара обнаружила 1,3 миллиарда рублей на своих банковских счетах

      Пяти трендовым предметам гардероба предрекли выход из моды в 2024 году

      Награжденный сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из «Крокуса»

      Кадыров показал кадры уничтожения укрытий ВСУ на запорожском направлении

      Российские артиллеристы применили «адские молотилки»

      На Украине оценили вероятные доходы от брони при мобилизации

      Названы опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше