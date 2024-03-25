Китайский спутник-ретранслятор успешно вышел на окололунную орбиту

Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 успешно вышел на окололунную орбиту

Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 успешно вышел на окололунную орбиту. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Первоначально космический аппарат должен выйти на окололунную орбиту с периселением 300 километров и апоселением 8600 километров. Затем — на орбиту с периселением 200 километров и апоселением 16000 километров. Подобные параметры орбиты позволят аппарату поддерживать связь с Землей и обратной стороной Луны.

Ракета Long March 8 со спутником-ретранслятором Queqiao-2 стартовала с китайского космодрома Вэньчан 20 марта.

Queqiao-2 предназначен для обеспечения связи с миссией Chang'e 6, в рамках которой Китай планирует доставить с обратной стороны Луны образцы реголита. Срок службы 1200-килограммового аппарата — восемь лет.