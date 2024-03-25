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12:32, 25 марта 2024Россия

Кремль отказался комментировать версии о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

Песков отказался комментировать версии о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать версии о том, что к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» причастна группировка ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), передает ТАСС.

О трагедии в Московской области он рекомендовал ориентироваться на данные следствия и правоохранителей.

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«Вы задаете вопрос, связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем, не имеем на это права», — подчеркнул Песков в ответ на просьбу одного из журналистов.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США приложили руку к созданию террористической группировки ИГИЛ.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.

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      Анна Щербакова
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