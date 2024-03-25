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09:08, 25 марта 2024Среда обитания

Экономии на обслуживании лифтов в жилых домах захотели помешать

«Ъ»: в Минстрое предложили регламентировать расходы на обслуживание лифтов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Управляющим компаниям (УК) могут помешать экономить на обслуживании лифтов в жилых домах. Соответствующее предложение обсуждалось на заседании рабочей группы в Минстрое, пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Российского лифтового объединения Петра Харламова.

По сведениям газеты, власти хотят регламентировать расходы и техзадания на обслуживание лифтов. Инициатива предполагает введение минимальной стоимости договоров с подрядчиками. Работу над «дорожной картой» развития лифтовой отрасли изданию подтвердили в ведомстве.

На данный момент порога на расходы по обслуживанию лифтов не существует, поэтому УК выбирают компании, исходя из низкой цены. Это, по мнению эксперта, серьезно снижает качество и своевременность оказания услуг. В дальнейшем такой подход увеличивает число аварий в лифтовом хозяйстве, от которых, согласно статистике Национального лифтового союза, с 2018 по 2022 год пострадало 130 россиян.

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Как отмечает вице-президент ассоциации «Новое качество» Олег Малахов, при выборе подрядчика обслуживающие организации в первую очередь ориентируются на квалификацию персонала и наличие соответствующего оборудования для ремонта лифтов. Однако, по его словам, экономить на этом УК действительно выгодно. В то же время при регулярном повышении оплаты их услуг платежи за ремонт лифтов годами не индексируются, обращает внимание президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников. Пока жильцы пытаются блокировать рост тарифов, инфляция и рост задолженности по «коммуналке» лишают обслуживающую организацию прибыли.

Привести обслуживание лифтов к единообразию затруднительно, уточняет заместитель гендиректора УК «Аструм-Москва» Валентина Тугушева. В зависимости от типа лифта, доступности комплектующих и этажности дома цены на обслуживание меняются. Выделить платежи за ремонт оборудования в квитанциях отдельной строкой предлагает Олег Малахов. Кроме того, он считает необходимым запретить утверждать их размер на общем собрании собственников ниже минимальной планки. Представители компании-производителя Meteor Lift убеждены, что повысить надежность оборудования удастся, если контроль за его эксплуатацией вернется Ростехнадзору. Другие эксперты предлагают квартировладельцам лично заключать договоры с лифтовыми компаниями и оплачивать их услуги без посредников в виде УК. При любом раскладе расходы по обслуживанию лягут на плечи жильцов.

Ранее в России объявили о запуске госпрограммы по замене старых лифтов. На проект, по словам главы Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП), выделены «беспрецедентно огромные деньги». Но «кабальные» условия софинансирования перекладывают всю ответственность за поставки и работы на УК.

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      Виктория Клабукова
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