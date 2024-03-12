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16:25, 12 марта 2024Среда обитания

В России начнут массово менять старые лифты

ВЦНСП объявил о запуске правительственной программы по замене старых лифтов

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В российских городах начнется масштабная замена устаревших лифтов. О запуске правительственной программы в разговоре с телеканалом «360» объявил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в регионах пройдет в несколько этапов. На проект, по словам главы центра, выделены «беспрецедентно огромные деньги». Оборудование будет закуплено у отечественных производителей и в дружественных странах — Китае и Белоруссии. Помимо лифтов будут обновлены трубы и сантехника. Не обойдут вниманием и коммуникации — они, как отмечает Моор, безвозвратно устарели.

Сфере жилищно-коммунального хозяйства в России годами не уделяли должного внимания, считает руководитель ВЦНСП. Необходимость замены лифтов, как и проблему ветхого жилья, региональные власти долгое время игнорировали. Однако в ближайшие пару лет ситуация изменится, уверен Моор. В столице капитальный ремонт, по его данным, проведут в 2,3 тысячи домов. В многоэтажках заменят 2,6 тысячи лифтов.

Ранее в министерстве строительства и ЖКХ подсчитали, сколько лифтов в стране подлежат замене. Из 545 тысяч лифтов более 78 процентов считаются устаревшими. При этом ежегодно в стране заменяют по 15 тысяч лифтов.

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      Виктория Клабукова
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