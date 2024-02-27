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13:36, 27 февраля 2024Среда обитания

Названо число нуждающихся в замене лифтов в российских домах

Замминистра строительства и ЖКХ Ересько: более 78 % лифтов нуждаются в замене

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Более 78 процентов лифтов в российских домах нуждаются в замене. Соответствующее число назвал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в ходе заседания общественного совета при Минстрое.

«Сегодня лифтовое хозяйство в стране — это 545 тысяч лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 процента, это в жилом фонде. Из них 40 процентов находятся в управлении региональных операторов капремонта и 38,4 процента — на специальных счетах», — сказал Ересько. Замминистра добавил, что каждый год в России заменяют в среднем по 15 тысяч лифтов.

Ранее в феврале гендиректор Фонда развития технологий оценил сумму, которая нужна для замены устаревших лифтов в России, примерно в 200 миллиардов рублей.

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      Полина Кислицына
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