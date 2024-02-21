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17:49, 21 февраля 2024Среда обитания

Названа необходимая для замены устаревших лифтов в России сумма

На замену устаревших лифтов в России необходимо около 200 млрд рублей

Фото: Unsplash

Для того, чтобы заменить устаревшие лифты в России, понадобится примерно 200 миллиардов рублей. Необходимую на это сумму назвал генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Шагиахметова, на данный момент в региональные программы капитального ремонта включено 574 тысячи лифтов, при этом у более 57 тысяч из них закончился нормативный срок эксплуатации в 25 лет. «Мы должны понимать масштаб: при средней стоимости лифта в 2-3 миллиона рублей только на текущую проблему надо около 200 миллиардов рублей», — заявил он. Гендиректор ФРТ также отметил, что ежегодно 25-летний рубеж эксплуатации перешагивают еще приблизительно 20 тысяч конструкций.

Чтобы не допустить появления новых ветшающих лифтов, Шагиахметов предложил внедрить новые механизмы финансирования их своевременной замены, представляющие собой субсидирование процентной ставки. Он добавил, что соответствующие решения должны быть приняты уже в текущем году.

В ответ на слова главы ФРТ спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала руководство фонда проработать и представить дорожную карту по обновлению лифтового оборудования в России, поскольку данная проблема является острой. Матвиенко сообщила, что на разработку такого документа можно выделить два месяца.

В январе исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов сообщал, что лифты с истекающим сроком годности в стране не удастся заменить до 2025 года.

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      Полина Кислицына
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