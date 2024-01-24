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20:17, 24 января 2024Среда обитания

В России заявили о невозможности замены лифтов с истекающим сроком годности

Эксперт Харламов: лифты с истекающим сроком годности нельзя заменить до 2025-го

Фото: Cheshir.002 / Shutterstock / Fotodom

Лифты с истекающим сроком годности в России не удастся заменить до 2025 года. Об этом заявил исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, для того чтобы замена за 2024 год нуждающихся в этом работающих лифтов с истекающим сроком годности — всего их более 100 тысяч — стала возможна, нужно продлить действие технического регламента. Помимо этого, добавил он, требуется финансирование со стороны правительства. Харламов подчеркнул, что проблему, которая образовалась за несколько последних лет, необходимо решать «принципиально».

«Технический регламент Таможенного союза требует к февралю 2025 года привести эти лифты в соответствие, обновить их и заменить. Мы понимаем, что за этот год мы такое количество лифтов не заменим, но вместе с тем мы видим решение этой проблемы, конечно, самым простым путем — перенос сроков технического регламента, но все равно надо принципиально решать эту задачу. В максимальном случае было бы неплохо, если бы правительство многоквартирные дома профинансировало, но вместе с тем мы понимаем, что сложная экономическая ситуация в стране после пандемии, санкции применяются к нам», — пояснил Харламов.

Ранее стало известно, что в российских домах будут ставить лифты из Киргизии.

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      Полина Кислицына
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