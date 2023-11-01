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15:10, 1 ноября 2023Среда обитания

В российских домах начнут ставить лифты из Киргизии

Киргизский завод Sky Elevators начнет поставлять лифты в Россию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Киргизский лифтостроительный завод Sky Elevators начнет поставлять свою продукцию в Россию. Лифты из Киргизии появятся в российских домах в ближайшее время, об этом сообщает ТАСС.

Подписание соглашения между заводом и российской компанией АО «УК Технопарк Торгмаш» прошло в Министерстве экономики и коммерции Киргизии с участием министра Данияра Амангельдиева. Глава Sky Elevators Рахат Жунушбаева отметила, что завод активно работает над усилением экспорта лифтов. По ее словам, поставки в Россию станут большим шагом вперед в продвижении продукции.

«Мы хотим, чтобы нашу страну знали и как страну, в которой развивается промышленность. В целом мы работаем над улучшением конкурентоспособности наших отечественных лифтов с точки зрения качества, инноваций и цены. Надеемся, что в дальнейшем объемы экспорта будут увеличиваться», — заявила Жунушбаева.

В октябре финская компания Kone, которая считается одним из крупнейших производителей лифтов, продала бизнес в России холдингу S8 Capital. Точная сумма сделки не уточнялась, однако рыночная стоимость «Лифт Коннект» оценивается в 0,5-1 миллиард рублей.

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