Российские коммунальщики решили саботировать госпрограмму по замене лифтов

Свердловские коммунальщики решили саботировать госпрограмму по замене лифтов

Свердловские управляющие компании отказываются обновлять лифтовое оборудование в жилых домах. О саботаже масштабной госпрограммы по замене лифтов в России пишет «Правда УрФО».

Демарш коммунальщиков грозит оставить без обновления 1,4 тысячи лифтов. Всего за последние пять лет в области был заменен 1471 лифт, что вылилось в миллиардные расходы.

Отказ от замены устаревшего оборудования организации объясняют «кабальными» для них условиями софинансирования. Если раньше власти оплачивали 70 процентов стоимости работ, то сейчас на себя они планируют взять лишь 30 процентов расходов. Вместо прямой поддержки администрация предлагает рассрочку. Такое решение кладет всю ответственность за поставки и работы на УК, считают представители коммунальных служб. Предусматриваемая договором рассрочка, по их мнению, лишь увеличит затраты.

В правительстве уверяют, что изменения призваны ускорить процесс замены лифтов, сэкономив средства жильцов. Дополнительных обязательств для УК при этом не возникнет. В любом случае, как добавляют чиновники, если компании откажутся от модернизации жилфонда собственники вправе расторгнуть с ними договор обслуживания.

Ранее в России объявили о запуске правительственной программы по замене старых лифтов. На проект, по словам главы Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП), выделены «беспрецедентно огромные деньги».