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19:04, 25 марта 2024Россия

МЧС отчиталось о разборе завалов в зрительном зале «Крокуса»

МЧС заявило о разборе 90 процентов завалов в зрительном зале «Крокус Сити Холла»

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Спасатели разобрали уже 90 процентов завалов в зрительном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает МЧС России.

«На данный момент осталось разобрать менее 10 процентов. Наиболее сложный участок — это завал на балконе зрительного зала. При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз», — говорится в сообщении.

По их данным, на месте продолжают работу кинологические расчеты. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 150 специалистов ведомства, а также 30 единиц спасательной техники.

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Ранее появились кадры внутри «Крокус Сити Холла» после разбора спасателями завалов в концертном зале. На представленном видеоролике запечатлены разрушения перекрытий, сломанное оборудование в помещении концертного зала. Сотрудники экстренных служб продолжают работу.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

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      Никита Абрамов
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