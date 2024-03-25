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13:49, 25 марта 2024Россия

Мишустин высказался о наказании виновных в теракте в «Крокусе»

Мишустин заявил, что виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Виновные в теракте «Крокус Сити Холле» понесут наказание. В этом заверил премьер-министр России Михаил Мишустин. Видео с его высказыванием опубликовал Telegram-канал правительства страны.

Открывая встречу с членами партии КПРФ, Мишустин выразил соболезнования родным и близким жертв теракта и объявил минуту молчания. «Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады», — сказал он.

Председатель правительства добавил, что сегодня главная забота властей — помощь пострадавшим и их семьям. Премьер отдельно поблагодарил врачей, спасателей, людей, выводивших посетителей «Крокуса» на улицу, а также сотрудников правоохранительных органов, задержавших террористов по горячим следам.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» являются легальной и главной целью силовых ведомств страны. По его словам, будет отомщен каждый пострадавший.

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Вечером 22 марта вооруженные террористы открыли прицельный огонь по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Они также подожгли здание, которое в результате обрушилось. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по неподтвержденной информации, спасти не удалось. Неопознанными остаются около 100 тел.

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      Константин Лысяков
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