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12:36, 25 марта 2024Мир

МВД Польши заявило о проверке Россией польской системы ПВО

Глава МВД Польши Кервиньский: Россия проверяет возможности польской системы ПВО

Фото: KCNA / Reuters

В последнее время Россия проверяет возможности польской системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение выразил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире канала TVP Info.

«Уже в течение нескольких месяцев я наблюдаю [попытки] России проверить польскую противовоздушную оборону», — заявил глава МВД.

24 марта Министерство обороны Польши сообщило о российской ракете, нарушившей воздушное пространство республики. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной и пробыл над территорией Польши 39 секунд. Вооруженные силы Польши заявили, что военные не располагали возможностью сбить ракету.

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      Елизавета Мытарева
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