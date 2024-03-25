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16:17, 25 марта 2024Россия

Над российским регионом сбили украинские зенитные ракеты С-200

Минобороны заявило об уничтожении двух ракет С-200 ВСУ в Ростовской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью две зенитные ракеты С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, попытка атаки переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами по объектам на российской территории была пресечена около 15:30 по московскому времени.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО сбила цели в небе между Новочеркасском и Батайском. По его словам, предварительно, обломки ракет рухнули в поле. Пострадавших и разрушений нет.

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Кроме того, в ночь на 25 марта произошел пожар на Новочеркасской государственной районной электростанции в Ростовской области. По словам Голубева, работники объекта оперативно потушили возгорание. Причину произошедшего он не назвал, однако до этого российские военкоры сообщали, что Вооруженные силы России отразили атаку украинских дронов на станцию.

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      Константин Лысяков
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