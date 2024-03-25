Названы способы сделать жилье уютным без загромождения пространства

В моду входят так называемые стерильные интерьеры, которым не хватает индивидуальности, но обжить их и сделать уютнее можно без загромождения пространства, заявил архитектор, дизайнер Артем Алексеев. В беседе с «Лентой.ру» назвал способы, как сделать это правильно.

Чтобы сделать жилье уютным, необязательно заполнять комнаты десятками ваз или статуэток, рассказал специалист. Исправить ситуацию, по его словам, поможет освещение. «Если в комнате одна люстра равномерно освещает всю площадь, то ощущения комфорта и тепла не будет. Поэтому дополнительно к общему свету надо поставить торшеры, настольные лампы, бра», — объяснил он.

Помещение сразу станет уютнее, если разместить в нем несколько хороших комнатных растений, считает дизайнер. Лучше, если это будут большие цветы, декоративные деревья для квартиры, так как за ними легко ухаживать, и даже одного большого растения будет достаточно, чтобы интерьер выглядел эффектнее.

Если же хочется много разных растений, при их выборе следует придерживаться единой стилистики, то есть горшки для цветов должны быть одинаковыми. Это тоже отличный вариант для создания уюта в квартире Артем Алексеев дизайнер интерьеров, архитектор

Также, по мнению собеседника «Ленты.ру», уют в доме немыслим без текстиля. Если попросить человека описать уютный вечер, он наверняка расскажет о пледе, горячем шоколаде и, возможно, книге. Именно разнообразные покрывала, подушки и портьеры создают уют и дают чувство комфорта, подытожил дизайнер.

Ранее Артем Алексеев назвал способы правильно подготовиться к ремонту. Прежде всего он призвал обратить внимание на грамотное планирование, в том числе финансовое.