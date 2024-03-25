Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:50, 25 марта 2024Моя страна

Под дорожным провалом в Нижегородской области нашли исторический подвал

Под дорожным провалом в Городце нашли исторический подвал неизвестной постройки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Под дорожным провалом в Городце, Нижегородская область, нашли исторический подвал неизвестной постройки. Об этом пишет «Нижегородская правда» со ссылкой на управление ЖКХ администрации Городецкого округа.

Материалы по теме:
Проклятые земли, рыцари и руины. Чем живет современный Калининград и как здесь провести осенние каникулы
Проклятые земли, рыцари и руины.Чем живет современный Калининград и как здесь провести осенние каникулы
31 октября 2021
Кантата янтарного края. В Калининграде завершился международный фестиваль классической музыки
Кантата янтарного края.В Калининграде завершился международный фестиваль классической музыки
7 июня 2022
«Найдено меньше процента ценностей» Существует ли подземный город под Калининградом и какие тайны он хранит?
«Найдено меньше процента ценностей»Существует ли подземный город под Калининградом и какие тайны он хранит?
16 декабря 2021

Известно, что на территории Городецкой автостанции в дороге возникло крупное углубление. По предварительным оценкам специалистов, данный провал может быть подвалом некого строения. Отмечается, что археологи выехали на исследование, чтобы установить, что из себя представляет помещение, и помочь дорожникам восстановить участок.

«Городецкая земля в буквальном смысле хранит немало нераскрытых фактов, с которыми нам еще только предстоит познакомиться», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее под Новосибирском нашли останки древнего зверя. Россиянин Сергей Денисов обнаружил фрагменты черепа и большие рога доисторического животного в зоне затопления старого Бердска под Новосибирском и передал находку в местный музей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

      Путин поручил доложить ход выявления причастных к теракту в «Крокусе»

      МЧС обновило поименный список погибших в «Крокусе»

      Стало известно о планах по сокращению добычи нефти в России

      Раскрыты простые способы избавиться от мелких мошек на кухне

      Под дорожным провалом в Нижегородской области нашли исторический подвал

      Симоньян призвала устроить «ежедневный ад» совершившим теракт в «Крокусе»

      Рецидивист надругался над 12-летней россиянкой в подъезде

      США назвали резолюцию ООН по Газе необязательной

      Пара обнаружила 1,3 миллиарда рублей на своих банковских счетах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше