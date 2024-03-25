Под дорожным провалом в Нижегородской области нашли исторический подвал

Под дорожным провалом в Городце нашли исторический подвал неизвестной постройки

Под дорожным провалом в Городце, Нижегородская область, нашли исторический подвал неизвестной постройки. Об этом пишет «Нижегородская правда» со ссылкой на управление ЖКХ администрации Городецкого округа.

Известно, что на территории Городецкой автостанции в дороге возникло крупное углубление. По предварительным оценкам специалистов, данный провал может быть подвалом некого строения. Отмечается, что археологи выехали на исследование, чтобы установить, что из себя представляет помещение, и помочь дорожникам восстановить участок.

«Городецкая земля в буквальном смысле хранит немало нераскрытых фактов, с которыми нам еще только предстоит познакомиться», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее под Новосибирском нашли останки древнего зверя. Россиянин Сергей Денисов обнаружил фрагменты черепа и большие рога доисторического животного в зоне затопления старого Бердска под Новосибирском и передал находку в местный музей.