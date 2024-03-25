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17:55, 25 марта 2024Моя страна

Под Новосибирском нашли останки древнего зверя

Житель Бердска нашел на берегу Оби череп и рога доисторического бизона

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Житель Бердска нашел на берегу Оби останки древнего зверя. Соответствующую информацию публикует информационное агентство Gorsite.

Россиянин Сергей Денисов обнаружил фрагменты черепа и большие рога доисторического животного в зоне затопления старого Бердска под Новосибирском и передал находку в местный музей. Специалисты отдела хранения предположили, что это рога и часть головы бизона, и для подтверждения догадок направили запрос в Институт археологии и этнографии СО РАН.

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По результатам осмотра палеозоолог Сергей Васильев сделал вывод, что житель обнаружил череп степного бизона. Сохранилась лобно-затылочная часть с неполностью сохранившимися роговыми стержнями, предполагаемый возраст находки в пределах 30-50 тысяч лет.

Степной бизон — вымерший вид из рода бизонов семейства полорогих. Эти животные вымерли, став предками современных зубров в Европе, а в Северной Америке — американских бизонов.

В августе 2022 года музею-усадьбе Римского-Корсакова под Псковом передали в дар оригинальное пианино «Беккер» из квартиры родственников музыканта. Получить уникальный инструмент помогали сотрудники Тихвинского дома-музея Римского-Корсакова.

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      Майя Пономаренко
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