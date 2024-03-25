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13:29, 25 марта 2024Россия

Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили

Воробьев: поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлится до 26 марта

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Поисковая операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске продлится до 17:00 вторника, 26 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, на данный момент от завалов расчищены сцена, партер и балкон. На месте посменно работают около тысячи человек, среди которых кинологи, спасатели и строители.

Воробьев добавил, что за 24 марта выжившим посетителям концертного зала вернули 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Выдача вещей продлится до конца недели.

Ранее Депздрав Москвы обновил список пациентов, госпитализированных в столичные больницы после теракта. В перечне размещены данные 76 человек.

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Вечером 22 марта группа террористов с оружием открыла прицельный огонь по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Они также подожгли здание, которое в результате обрушилось. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по неподтвержденной информации, спасти не удалось. Неопознанными остаются около 100 тел.

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      Константин Лысяков
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