Польша захотела обсудить «ракетный инцидент» с генсеком НАТО

Глава МИД Сикорский: Польша обсудит ракетный инцидент с кабмином и генсеком НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна собирается обсудить «ракетный инцидент» как внутри кабмина, так и в рамках беседы с генсеком НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня будем совещаться в канцелярии премьер-министра, также я буду разговаривать с генеральным секретарем НАТО», — рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши.

24 марта Министерство обороны Польши сообщило, что воздушное пространство страны нарушила якобы российская ракета, которая была зафиксирована в районе границы с Украиной. По имеющимся данным, объект пробыл на территории Польши 39 секунд.

Позднее МИД страны заявил, что планирует вызвать посла России в Варшаве Сергея Андреева и передать ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны, предположительно, российской ракетой.