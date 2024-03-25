Путин поручил доложить ход выявления причастных к теракту в «Крокусе»

Путин поручил доложить, как идет выявление всех причастных к теракту в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин поручил доложить, как идет выявление всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, глава государства выразил соболезнования родным и близким тех, кого не удалось спасти во время теракта, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, анонсировал проведение совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что совещание должно состояться во второй половине дня.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.