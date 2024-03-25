Раскрыты лучшие способы сэкономить на электричестве

Депутат Говырин: сэкономить на электроэнергии поможет специальное оборудование

Сэкономить на электроэнергии российским организациям и предпринимателям поможет специальное оборудование. Лучшие законные способы это сделать раскрыл депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru.

Так, стоит заменить старое оборудование на энергоэффективное — например, поставить светодиодные лампы вместо ламп накаливания. По словам парламентария, это позволит сэкономить до 80 процентов электричества.

Кроме того, можно установить умные счетчики и системы управления энергоэффективностью. Третий способ — начать использовать альтернативные источники энергии. «Установка солнечных панелей или ветрогенераторов позволяет генерировать собственную электроэнергию бесплатно или существенно снизить потребление из сети», — пояснил Говырин.

Ранее россиянам рассказали, что сэкономить на замене пластиковых окон поможет их покраска. Специалисты посоветовали выбирать для этого правильные материалы. Для работ в помещении лучше всего подойдет водно-дисперсионный состав VD-AK: от него не будет неприятного запаха.