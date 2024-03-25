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15:40, 25 марта 2024Среда обитания

Раскрыты лучшие способы сэкономить на электричестве

Депутат Говырин: сэкономить на электроэнергии поможет специальное оборудование

Фото: Unsplash

Сэкономить на электроэнергии российским организациям и предпринимателям поможет специальное оборудование. Лучшие законные способы это сделать раскрыл депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru.

Так, стоит заменить старое оборудование на энергоэффективное — например, поставить светодиодные лампы вместо ламп накаливания. По словам парламентария, это позволит сэкономить до 80 процентов электричества.

Кроме того, можно установить умные счетчики и системы управления энергоэффективностью. Третий способ — начать использовать альтернативные источники энергии. «Установка солнечных панелей или ветрогенераторов позволяет генерировать собственную электроэнергию бесплатно или существенно снизить потребление из сети», — пояснил Говырин.

Ранее россиянам рассказали, что сэкономить на замене пластиковых окон поможет их покраска. Специалисты посоветовали выбирать для этого правильные материалы. Для работ в помещении лучше всего подойдет водно-дисперсионный состав VD-AK: от него не будет неприятного запаха.

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      Нина Ташевская
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