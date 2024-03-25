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16:40, 25 марта 2024Путешествия

Раскрыты сроки восстановления авиасообщения между Россией и Абхазией

Минэкономразвития: авиасообщение между Россией и Абхазией восстановят в 2024-м

Фото: Kvnga / Unsplash

Россия и Абхазия приступили к реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения: рейсы запустят в 2024 году. Примерные сроки раскрыл заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

По его словам, проект обойдется в 12 миллиардов рублей. «В этом году ожидаем первый пробный рейс из России в реконструируемом аэропорту "Сухум"», — отметил Вольвач.

В феврале МИД России выпустил предостережение для туристов, которые планируют посетить Абхазию. В ведомстве указали на снисходительное отношение абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям. Очевидно, что это создает риски для безопасности иностранных гостей, прибывающих на курорты Абхазии, резюмировали дипломаты.

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      Зарина Дзагоева
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