Раскрыты сроки восстановления авиасообщения между Россией и Абхазией

Минэкономразвития: авиасообщение между Россией и Абхазией восстановят в 2024-м

Россия и Абхазия приступили к реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения: рейсы запустят в 2024 году. Примерные сроки раскрыл заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

По его словам, проект обойдется в 12 миллиардов рублей. «В этом году ожидаем первый пробный рейс из России в реконструируемом аэропорту "Сухум"», — отметил Вольвач.

В феврале МИД России выпустил предостережение для туристов, которые планируют посетить Абхазию. В ведомстве указали на снисходительное отношение абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям. Очевидно, что это создает риски для безопасности иностранных гостей, прибывающих на курорты Абхазии, резюмировали дипломаты.