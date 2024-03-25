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14:11, 25 марта 2024Россия

Названы цели приближения бомбардировщиков США к границам России

Полковник Кошкин: истребители США могли приблизиться к границам РФ для разведки

Фото: Ieva Budzekaite / Lithuanian Ministry of Defence / Reuters

Военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин назвал цели приближения бомбардировщиков В-1В Военно-воздушных сил (ВВС) США к границам России. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что группа истребителей могла пытаться приблизиться к российской границе для осуществления разведки и сбора данных.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребитель МиГ-31 Вооруженных сил (ВС) России предотвратил приближение стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США к границам страны. «Нарушения государственной границы России не допущено», — заявили в ведомстве.

«Попытка приблизиться к воздушной границе связана, как правило, с разведывательными целями. Всегда действуют ВВС других государств, особенно если самолеты принадлежат США. Посмотреть, какие РЛС включают в работу, зафиксировать их. Второе — они могут тренироваться в нанесении ударов. То есть они, подлетая к нашей границе, они проходят ряд маршрутов, чтобы нанести удар», — объяснил Кошкин.

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5 марта Су-27 ВКС России сопроводил над Черным морем два Rafale C и E-3F ВВС Франции. Отмечается, что полет прошел «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3F и два многоцелевых истребителя Rafale C ВВС Франции (...) При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря», — говорилось в сообщении МО РФ.

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      Кирилл Садовский
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