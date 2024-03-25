Самбурская показала внешность на фото девятилетней давности

37-летняя актриса Настасья Самбурская показала свое фото девятилетней давности

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала внешность на архивном фото девятилетней давности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» разместила снимок, на котором предстала в черной водолазке с высоким воротом и многочисленными серебряными цепями на шее. При этом она распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

«Хорошо ж я питалась раньше», — подписала артистка фото, которое ранее было опубликовано 20 января 2015 года.

Ранее в марте Самбурская показала лицо без косметики. Звезда запечатлела себя за столом, сидя перед тарелкой с едой. Она предстала перед камерой с распущенными волосами и в облегающем черном топе с короткими рукавами.