Спасатели достали одного из рабочих из-под завалов шахты на Урале

На шахте «Кальинская» в Свердловской области спасли из-под завалов рабочего

Спасатели достали одного из рабочих из-под завалов шахты «Кальинская» на Урале. О первом спасенном человеке сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР).

«На шахте "Кальинская" АО "СУБР" из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования», — говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, работы по освобождению рабочих проводят специалисты военизированного горноспасательного отряда.

Утром в понедельник, 25 марта, на объекте произошел горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась горная порода. Под завалами оказались двое рабочих, они подавали сигналы.

Позднее сообщалось, что число заваленных в шахте в Свердловской области рабочих возросло до четырех. Предварительно, под обвалившимся пластом породы оказались четыре шахтера очистного забоя.