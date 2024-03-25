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13:58, 25 марта 2024Россия

Спасатели достали одного из рабочих из-под завалов шахты на Урале

На шахте «Кальинская» в Свердловской области спасли из-под завалов рабочего

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели достали одного из рабочих из-под завалов шахты «Кальинская» на Урале. О первом спасенном человеке сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР).

«На шахте "Кальинская" АО "СУБР" из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования», — говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, работы по освобождению рабочих проводят специалисты военизированного горноспасательного отряда.

Утром в понедельник, 25 марта, на объекте произошел горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась горная порода. Под завалами оказались двое рабочих, они подавали сигналы.

Позднее сообщалось, что число заваленных в шахте в Свердловской области рабочих возросло до четырех. Предварительно, под обвалившимся пластом породы оказались четыре шахтера очистного забоя.

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      Александра Д Борисова
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