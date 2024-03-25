Возросло число заваленных в шахте на Урале рабочих

«112»: число заваленных в шахте в Свердловской области рабочих возросло до 4

Число заваленных в шахте «Кальинская» в Североуральском районе Свердловской области рабочих возросло до четырех человек. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, утром 25 марта в ходе подземных работ на шахте на Урале произошел горный удар, после которого обвалился пласт породы.

Предварительно, под ним оказались четыре шахтера очистного забоя. Прямой связи с ними нет, но из глубины слышны сигналы от рабочих.

До этого сообщалось, что на шахте «Кальинская» добывают бокситовую руду, используемую в черной металлургии в качестве дополнительного материала при выплавке.

Похожий инцидент случился на руднике «Пионер» в Амурской области. Там под завалами с 18 марта остаются 13 горняков. Их состояние неизвестно. Появились результаты разведки, которые показали, что рудник с высокой долей вероятности затоплен.