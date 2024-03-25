Спасшую Светлакова в «Крокусе» девушку пригласят в Госдуму

Депутат Останина: спасшую Светлакова в «Крокусе» Софию Майер пригласят в Госдуму

Молодых ребят, спасавших людей во время теракта в «Крокуc Сити Холле», намерены пригласить в Госдуму. Об этом заявила глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина в Telegram-канале.

Речь идет, в частности, об Исламе Халилове, Никите Иванове, Артеме Донскове, а также Софии Майер. Эту девушку благодарил за свое спасение актер и телеведущий Сергей Светлаков.

Останина заочно выразила молодым людям благодарность за отвагу.

Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Суд арестовал четверых обвиняемых до 22 мая.