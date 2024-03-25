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20:48, 25 марта 2024Мир

США назвали резолюцию ООН по Газе необязательной

Госдеп США назвал необязательной резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Вашингтон считает, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция о прекращении огня в Газе не является обязательной к исполнению. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер, его цитирует РИА Новости.

«Это необязывающая резолюция, и я оставлю юристам-международникам детально высказаться по этому вопросу», — сказал сотрудник Госдепа.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что резолюцию Совбеза по Газе обязательна к исполнению.

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      Виктория Кондратьева
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