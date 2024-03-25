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20:28, 25 марта 2024Мир

ООН назвала обязательной к исполнению резолюцию о прекращении огня в Газе

Офис генсека ООН: резолюция о прекращении огня в Газе обязательна к исполнению

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

ООН рассчитывает на немедленное прекращение огня в секторе Газа в связи с резолюцией, принятой Советом Безопасности. С таким заявлением выступил заместитель представителя офиса генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак, его цитирует ТАСС.

«Я уже говорил, что все резолюции Совета Безопасности касаются международного права», — сказал представитель генсека, назвав резолюцию Совбеза ООН обязательной к исполнению.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана. После ее принятия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит делегации в США.

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      Виктория Кондратьева
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