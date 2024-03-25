В больницах Москвы не потеряли ни одного тяжело пострадавшего в «Крокусе»

Собянин: больницы Москвы не потеряли ни одного тяжело пострадавшего в «Крокусе»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на совещании с участием президента Владимира Путина, что в больницах города не потеряли ни одного тяжело пострадавшего в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

«У нас много было тяжелых и крайне тяжелых раненых, крайне тяжелых было 12 человек. В настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжелых переведены уже в другую категорию, просто тяжелых пациентов, почти половина из этих 12. Есть надежда, что все 12 выживут», — рассказал столичный мэр.

По его словам, по линии столичного здравоохранения пострадавшим в теракте оказывали помощь 44 машины скорой помощи. «Причем первая машина прибыла через четыре минуты: в 20:10 поступил сигнал, и в 20:14 уже первая машина прибыла и оказывала помощь», — добавил Собянин

На этом же совещании глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что число жертв теракта в подмосковном концертном зале выросло до 139. На стационарном лечении в настоящее время остаются 93 человека, в том числе пять детей.