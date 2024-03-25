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10:06, 25 марта 2024Мир

В Британии подсчитали количество въехавших в страну украинских беженцев

В Британии заявили, что в страну въехало более двухсот тысяч беженцев с Украины

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Член Палаты лордов Великобритании баронесса Джейн Скотт назвала количество въехавших в Соединенное Королевство беженцев с Украины. Отвечая на соответствующий вопрос члена Палаты лордов Дэвида Уигли, Скотт заявила, что в Великобританию въехало более двухсот тысяч украинских беженцев. «Лента.ру» ознакомилась с текстом сообщений парламентариев.

Ранее Уигли попросил британское правительство подсчитать количество въехавших в страну украинских беженцев. «Спросить правительство Его Величества, сколько беженцев из Украины было расселено в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии соответственно», — интересовался парламентарий.

«По состоянию на 5 марта 2024 года 201 400 человек прибыли в Великобританию в рамках визовых программ для граждан Украины, а не в качестве беженцев. 144 400 из них получили спонсорскую помощь в рамках программы "Дома для Украины": 108 601 человек находятся в Англии, 1500 в Северной Ирландии, 5847 в Шотландии и 4200 в Уэльсе. В дополнение к этому 20 882 украинца были спонсированы правительством Шотландии и еще 3 291 — правительством Уэльса», — говорится в ответе баронессы Скотт.

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Ранее член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины.

«Насколько известно федеральному правительству, каковы масштабы (в цифрах) злоупотребления социальными пособиями со стороны украинских беженцев или людей, которые выдают себя за таковых, как это описано в многочисленных сообщениях СМИ, и какие меры федеральное правительство приняло или планирует предпринять по этому поводу?» — спрашивал он.

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      Кирилл Садовский
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