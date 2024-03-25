В Европе пожаловались на новый шаг против России

The Times: европейские ювелиры жалуются на ограничения из-за российских алмазов

Европейские ювелиры пожаловались на санкционное законодательство ЕС против России в отношении алмазов. Об этом пишет британская газета The Times.

После вступления ограничений в силу Европейская комиссия (ЕК) сделала новый шаг, распорядившись, чтобы все алмазы, поступающие в страны блока, направлялись в Антверпен для проверки на предмет их возможного российского происхождения.

Трейдеры сетуют на возникшие из-за этого длительные задержки, дополнительные расходы и недовольство клиентов, а также требований от чиновников множества документов, подтверждающих происхождение каждой партии алмазов. Теперь из-за бюрократии процесс выполнения заказов занимает до двух недель вместо прежних двух суток.

При этом, пишет издание, Великобритания и США отказались от этой схемы, разрешив производителям бриллиантов самим сертифицировать страну происхождения.

В декабре страны ЕС и «Большой семерки» договорились о бойкоте российским алмазам. С 1 января 2024 года запрещены поставки отечественных камней, а с 1 марта началось отслеживание и ограничение поставок драгоценных камней, обработанных в третьих странах. Все это должна помочь закрепить система отслеживания и сертификации, которую в G7 рассчитывают создать к осени. 1 марта к санкциям против российских алмазов присоединилась Канада.

В 12-м пакете антироссийских санкций прямой или косвенный импорт, покупку и передачу алмазов, в том числе если они следуют транзитом через Россию или были обработаны в третьих странах также запретили страны ЕС. Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами.