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17:53, 25 марта 2024Бывший СССР

В Харькове досрочно отключат отопление из-за дефицита электроэнергии

Терехов: в Харькове досрочно завершат отопительный сезон из-за российских ударов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Харькове досрочно отключат отопление из-за нехватки электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, российские удары в конце прошлой недели фактически уничтожили основные энергообъекты, питавшие Харьков. После этого восстановить подачу электричества удалось лишь частично.

«Едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему представляется досрочное завершение отопительного сезона», — написал Терехов.

Глава городской администрации добавил, что в настоящее время в Харькове «благоприятная температура воздуха на улице». Отключение отопления в домах харьковчан начнется 26 марта.

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22 марта энергообъекты Украины подверглись масштабной атаке. Целью ударов депутат Госдумы Алексей Чепа назвал сдерживание поставок НАТО оружия для Вооруженных сил Украины.

Ранее мэр Харькова сообщал, что в городе были повреждены все подстанции. Кроме них, по словам Терехова, также была разрушена ТЭЦ.

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      Екатерина Грищенко
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