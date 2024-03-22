В России назвали цель нового массированного удара по Украине
Масштабная атака на энергообъекты Украины в ночь на 22 марта стала ответом на удары по российской территории, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель атаки по территории соседней страны.
Это в первую очередь, я считаю, ответный шаг на те действия, которые мы с вами наблюдали в течение нескольких дней, когда были атакованы гражданские объекты, когда они атаковали населенные пункты, жилые дома
«Это ответ на удар по инфраструктуре. Мы наблюдаем, что сразу же после выборов, прошедших в России, активизировался альянс НАТО, идут поставки [оружия]. Это удар по инфраструктуре, чтобы затруднить такие поставки, чтобы сберечь в том числе жизни тех же украинцев», — сказал депутат.
В ночь на 22 марта Украина подверглась массированному обстрелу. Стало известно о взрывах в крупных городах, в том числе Харькове, Киеве, Днепре. Воздушная тревога была объявлена как минимум в 17 регионах республики.
Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко рассказал об ущербе для энергообъектов. По его словам, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях возникли проблемы с подачей электричества.
«Укргидроэнерго» заявило об ударе по дамбе крупнейшей Днепровской ГЭС в Запорожье. На энергообъекте начался пожар. В организации сообщили, что в настоящий момент угрозы прорыва плотины нет, а ситуация находится под контролем.
Также администрация Запорожской АЭС сообщила, что утром 22 марта отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжает объект. Все блоки ЗАЭС остановлены, а радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и не превышает естественных фоновых природных значений.