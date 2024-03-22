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11:07, 22 марта 2024Бывший СССР

В России назвали цель нового массированного удара по Украине

Депутат Чепа объяснил массированный удар по Украине сдерживанием поставок НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Масштабная атака на энергообъекты Украины в ночь на 22 марта стала ответом на удары по российской территории, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель атаки по территории соседней страны.

Это в первую очередь, я считаю, ответный шаг на те действия, которые мы с вами наблюдали в течение нескольких дней, когда были атакованы гражданские объекты, когда они атаковали населенные пункты, жилые дома

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Это ответ на удар по инфраструктуре. Мы наблюдаем, что сразу же после выборов, прошедших в России, активизировался альянс НАТО, идут поставки [оружия]. Это удар по инфраструктуре, чтобы затруднить такие поставки, чтобы сберечь в том числе жизни тех же украинцев», — сказал депутат.

В ночь на 22 марта Украина подверглась массированному обстрелу. Стало известно о взрывах в крупных городах, в том числе Харькове, Киеве, Днепре. Воздушная тревога была объявлена как минимум в 17 регионах республики.

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко рассказал об ущербе для энергообъектов. По его словам, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях возникли проблемы с подачей электричества.

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«Укргидроэнерго» заявило об ударе по дамбе крупнейшей Днепровской ГЭС в Запорожье. На энергообъекте начался пожар. В организации сообщили, что в настоящий момент угрозы прорыва плотины нет, а ситуация находится под контролем.

Также администрация Запорожской АЭС сообщила, что утром 22 марта отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжает объект. Все блоки ЗАЭС остановлены, а радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и не превышает естественных фоновых природных значений.

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