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09:00, 22 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об отключении снабжающей ЗАЭС электричеством высоковольтной линии

На ЗАЭС отключилась снабжающая электричеством высоковольтная линия «Днепровская»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Утром 22 января отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) электричеством. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация ЗАЭС.

Отмечается, что речь идет о «Днепровской» линии классом напряжения 750 киловольт. В настоящий момент электростанция обеспечивается электроэнергией за счет резервной линии 330 киловольт «Ферросплавная».

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