Стало известно об отключении снабжающей ЗАЭС электричеством высоковольтной линии

На ЗАЭС отключилась снабжающая электричеством высоковольтная линия «Днепровская»

Утром 22 января отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) электричеством. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация ЗАЭС.

Отмечается, что речь идет о «Днепровской» линии классом напряжения 750 киловольт. В настоящий момент электростанция обеспечивается электроэнергией за счет резервной линии 330 киловольт «Ферросплавная».