В РФС раскрыли содержание переговоров с УЕФА по возвращению российских команд

В РФС заявили, что у России остается шанс на выступления в следующем цикле УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл содержание переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению отечественных команд. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Разговор с ними у нас строится на предмет: "Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора"», — заявил Митрофанов. Он подчеркнул, что сборная России уже не попадает на чемпионат Европы в 2024 году, однако шанс на выступления в следующем цикле остается.

22 марта Митрофанов заявил, что Россия не перейдет в Азиатскую конфедерацию футбола, так как УЕФА — самая богатая конфедерация в мире. Он подчеркнул, что УЕФА ежегодно инвестирует в РФС сумму, в три раза превосходящую ту, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.