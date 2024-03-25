Вероятность магнитной бури на Земле оценили

Ученый Язев предупредил о повышенной магнитной активности в ближайшие дни

После крупной вспышки на Солнце в ближайшие дни будет наблюдаться повышенная магнитная активность. Вероятность магнитной бури оценил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев в разговоре с «Известиями».

Ученый предупредил, магнитная активность может быстро не закончиться из-за того, что вспышек на Солнце было несколько. «У некоторых из них были выбросы, у некоторых не было. Поэтому несколько дней будет сохраняться возмущенная магнитная обстановка. Но дойдет ли дело до бури, это сказать сейчас сложно», — добавил специалист.

23 марта лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о произошедшей на Солнце сильнейшей вспышке. Специалисты допустили приход тяжелых частиц от Солнца, влияющих на космические аппараты. Двумя днями позднее ученые Центра прогнозирования космической погоды NOAA в США предрекли геомагнитную бурю, которую вызовет выброс плазмы от недавней вспышки на Солнце.